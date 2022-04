Prefeitura de Magé inaugura CRAS em Rio do Ouro. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Prefeitura de Magé inaugura CRAS em Rio do Ouro.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 01/04/2022 19:29 | Atualizado 01/04/2022 20:52

Magé - Magé agora conta com 100% de cobertura social com Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em todos os distritos. Na manhã desta sexta-feira (01/04), a 9ª unidade da cidade foi inaugurada no Rio do Ouro, 3º distrito. “O objetivo da nossa gestão é levar todos os equipamentos públicos até as pessoas. Hoje inauguramos aqui o CRAS, mas queremos trazer todos os programas da Assistência, como a Funerária do Povo, a Padaria Popular e todos os outros”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.



A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, estima que a unidade servirá a cerca de 3 mil famílias na localidade. “Essa é uma região com grande demanda de atendimentos e onde já existiu uma unidade, que há anos foi desativada. Agora, com os nove CRAS, abrangendo todos os distritos, já são cerca de 50 mil famílias assistidas pela Prefeitura”, ponderou a secretária.



Entre os serviços disponíveis à população no CRAS do Rio do Ouro estão: o atendimento do Cadastro Único, que dá acesso aos benefícios sociais do Governo Federal; serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; atendimento socioassistencial com equipe técnica de assistente social, psicólogo, orientador social; atendimento pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), às famílias que se encontra, em acompanhamento dentro do CRAS.

Novos Projetos



Na ocasião, o prefeito Renato Cozzolino antecipou os próximos projetos para Rio do Ouro. “A região agrícola não está esquecida! Conhecemos todas as necessidades do local e há muito a ser feito inclusive na infraestrutura das ruas, no saneamento básico, iluminação, calçamento, entre outras questões. Mas sabemos também que nosso município tem grande extensão e que é impossível fazer tudo em um curto período de tempo”, ponderou o prefeito, adiantando que levará à região a tão esperada Unidade de Saúde da Família, a Academia da Terceira Idade e Parquinho para as crianças.



Durante o evento, também estiveram presentes a primeira-dama Lara Torres; o secretário de Proteção e Defesa Civil, José Amaral; o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sargento Lopes; o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; a secretária de Saúde, Larissa Storte; a secretária de Educação, Sandra Ramaldo; a subsecretária de Comunicação e Eventos, Marcela Maciel; a subsecretária de Assistência Social, Fernanda Harb; a subsecretária de Políticas Assistenciais, Juliana Vasconcelos; e os vereadores Werner Saraiva, Valdeck Ferreira, Leo Freitas, Portugal e Silmar Braga.

CRAS em Rio do Ouro. Divulgação/Prefeituta de Magé.