Vacinação contra a gripe: primeira fase da campanha começa na próxima segunda (4). - Reprodução.

Publicado 02/04/2022 14:00

Magé - Para reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrente da gripe, o Ministério da Saúde realiza anualmente realiza a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza, causador da doença. A primeira etapa da campanha tem início no dia 4 de abril, e a Secretaria de Saúde de Magé preparou um calendário para a vacinação do grupo prioritário na cidade.



Entre os dias 4 e 8 de abril, o grupo de atendimento será para idosos com 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde das emergências municipais. Já do dia 11 ao dia 15 de abril será a vez dos idosos acimas de 70 anos, gestantes e puérperas. Os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde em geral serão vacinados entre os dias 18 e 29 de abril. O Dia D da primeira fase da campanha será em 30 de abril, para todos os grupos citados e para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos.



Com a meta de imunizar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, este ano a vacinação será realizada em todas as Unidades de Saúde da Família (USF’s), de segunda a sexta-feira de 8h às 17h; no Centro de Imunização de segunda a sexta-feira de 7h às 17h; Nas Tendas de Mauá e Fragoso, de segunda a domingo, de 7h às 19h; e na Super Tenda de Piabetá, com vacinação 24 horas.



A segunda etapa da campanha está agendada para começar em 3 de maio, com crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.