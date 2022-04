Vice-prefeita Jamille Cozzolino anuncia inauguração de equipamento com serviço especial para atender autistas mageenses. - Divulgação/Eduardo Campos.

Publicado 04/04/2022 08:00 | Atualizado 04/04/2022 17:31

Magé - O azul tomou conta da Praça Dr. Nilo Peçanha, no Centro de Magé. No último sábado (2), a Prefeitura realizou uma ação em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com palestra sobre o Transtorno do Espectro Autista, depoimentos e oficinas para as crianças.

“Quero parabenizar a Secretaria de Saúde pela iniciativa e todas as secretarias envolvidas hoje no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente fez esse evento para a conscientização de todo mundo, afinal só no nosso município existem mais de oito mil autistas. Esse é o nosso governo tendo um olhar especial por essas crianças”, explicou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.

Durante o evento, a vice-prefeita anunciou que em breve será inaugurado um novo equipamento que terá serviço especial para atender autistas mageenses, o Centro Especializado em Reabilitação (CER-II). A coordenadora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Michelle Medeiros, explicou sobre o novo equipamento.

“Como todo esse olhar especial para pessoas com deficiências, em breve vamos inaugurar o CER-II, que vai tratar de deficiências físicas e intelectuais. E o grande diferencial é que terá o Setor Azul, um espaço voltado para o atendimento ao portador de autismo não só da rede municipal, mas para quem precisar. Nesse espaço também terá acompanhamento para os pais, porque precisamos cuidar daqueles que cuidam”, disse.

Hayane Rocha é presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB Magé/Guapimirim e tem um filho autista. Ela participou da mesa de abertura e falou sobre a importância do apoio do poder público municipal.

“Eu diagnostiquei meu filho há 4 meses, ainda estou em uma fase de conhecimento. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é muito importante para darmos voz aos nossos filhos e mostrar para a sociedade que o autismo está aí e devemos conscientizar a população. Eu fico muito grata de participar desse movimento hoje, porque é difícil o poder público participar ativamente e a Prefeitura de Magé tem apoiado os movimentos e participado ativamente. É muito importante”, agradeceu Hayane.

Além da vice-prefeita, também estiveram presentes na ação o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; o subsecretário de Turismo, Luiz Otávio Rosário; e os vereadores Leandro Rodrigues e Vinícius Nina.