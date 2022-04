Gusttavo Lima será a atração principal no aniversário de Magé. - Reprodução.

Publicado 04/04/2022 14:00 | Atualizado 04/04/2022 17:49

Magé - Gusttavo Lima será a atração principal no show de aniversário de 457 anos de fundação de Magé, no dia 9 de junho deste ano. O cantor sertanejo ficou em 1º lugar na preferência do público com 462 votos (70,1% do número total – 659). A Turma do Pagode ficou em 2º com 17,1% dos votos e Jota Quest, 12,7%.

A votação aconteceu por consulta pública no aplicativo Colab, que o governo municipal aderiu recentemente para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos.





O app é destinado aos serviços de função urbana e incentivo ao engajamento da população na gestão participativa, através de consultas públicas. A plataforma digital está disponível para download em sistemas operacionais iOS e Android, através do site https://www.colab.re . O download é gratuito e é preciso que o usuário se cadastre para ter acesso às funcionalidades.

“Estamos investindo muito em ferramentas tecnológicas para melhorar e aprimorar as políticas públicas municipais. E nada mais democrático que ouvir a população para definir a atração musical da programação cultural de aniversário da nossa cidade. Vamos fazer uma festa muito bonita à altura do que os mageenses merecem”, disse o prefeito Renato Cozzolino.