Publicado 04/04/2022 18:52 | Atualizado 04/04/2022 20:00

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, nesta segunda-feira (04/04), um homem acusado de integrar a milícia instaurada em Suruí e Mauá. A ação contou com agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), que integram a da FT-1000 (Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos), e da Polícia Militar. Segundo policiais do 34 °BPM, o homem era conhecido como "Marquinho Mão Seca".

A organização criminosa já havia sido desmantelada em novembro de 2020, com a prisão de diversos membros, inclusive, do líder do bando. Segundo os agentes, o homem era o último miliciano da facção que ainda estava foragido.

O setor de inteligência da 66ª DP já vinha monitorando o alvo, que eventualmente voltava para Magé. Após levantamento de informações, o criminoso foi preso.

A ação foi parte do Programa Cidade Integrada, do Governo do Estado. Que visa a retomada de territórios.