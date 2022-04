Profissionais receberam orientações e novas informações referentes aos programas oferecidos à população. - Divulgação/Gustavo Luzório.

Publicado 05/04/2022 17:40

Magé - A Secretaria Municipal de Saúde reuniu os 52 enfermeiros responsáveis pelas Unidades de Saúde da Família do município para o treinamento de atualização do protocolo de enfermagem. No encontro, os profissionais receberam orientações e novas informações referentes aos programas oferecidos à população.



“O mageense precisa saber o que a saúde da sua cidade oferece. Os enfermeiros chefes são responsáveis pelas equipes das Unidades de Saúde da Família e eles precisam ser multiplicadores dos serviços, tanto para os pacientes quanto para os ACS que visitam as casas da região. Temos muitos programas e serviços importantes que o cidadão não sabe e fizemos essa atualização com esses profissionais com uma extrema importância nos territórios da atenção básica”, explica a coordenadora da Atenção Básica, Cassandra Soares.



Durante o treinamento, os enfermeiros também foram capacitados sobre a importância da liderança e da atuação diária, processos de trabalho, abordagem com os ACS e definição de prioridades assistenciais.