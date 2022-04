Saúde Bucal: investimento da prefeitura amplia o atendimento em 95% desde o início da gestão. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 07/04/2022 17:00 | Atualizado 07/04/2022 19:22

Magé - A saúde bucal de Magé está recebendo atenção especial desde o início da atual gestão, com a abertura de 18 consultórios odontológicos nas Unidades de Saúde da Família, além da reestruturação dos três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da cidade. O investimento da Secretaria Municipal de Saúde ampliou a cobertura dos serviços odontológicos em 95% e a meta é abrir mais dois consultórios até o final do primeiro semestre de 2022.

“A Saúde Bucal de Magé foi encontrada num verdadeiro caos quando assumimos a cidade em 2021. Eram salas odontológicas sem cadeiras, outras sem funcionar por falta de peças e algumas guardadas em péssimo estado de conservação. Atualmente, temos 18 Unidades de Saúde da Família com dentista. Colocamos todas para funcionar porque estava tudo parado também devido à pandemia. Algumas já tinham até perdido o credenciamento no Ministério da Saúde ”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

A coordenadora da Saúde Bucal, Camila Rodrigues, destacou também a reestruturação dos CEOs. “Quando chegamos em 2021, só tínhamos funcionando os três centros, destinados no caso para procedimentos com especialistas. A população estava desassistida. Em pouco mais de 1 ano conseguimos ampliar a cobertura odontológica em 60%. Consertamos os equipamentos dos CEOs também e contratamos especialistas para que a unidade funcionasse conforme preconiza o MS”, detalha.

Segundo a prefeitura, a intenção é reabrir a Unidade de Saúde da Família do Leque Azul com dentista ainda este mês e, em breve, será a vez da UBS Guarani I, totalizando 20 unidades da Atenção Básica com o serviço.

“Nosso objetivo é reabrir todas as USFs que foram fechadas por gestões passadas e colocar um consultório em cada uma dessas unidades. Os mageenses estavam carentes dos serviços odontológicos, mas já mudamos essa realidade e vamos melhorar cada vez mais o atendimento da saúde bucal”, garante a secretária de Saúde, Larissa Storte.

Para receber o atendimento, o cidadão precisa procurar a USF mais perto de casa e solicitar o agendamento, com a identidade, cartão SUS e comprovante de residência. Confira a lista das unidades com odontologia: Pau Grande, Ilha, Maurimárcia, Partido, Nova Marília, Vila Serrana, Santa Dalila, Ypiranga, São Francisco, Saco, Barão de Iriri, Buraco da Onça, Piedade, Capela, Andorinhas, Cachoeirinha, Parque Paranhos e Parque Caçula.