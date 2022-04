Pela primeira vez, Magé tem 3 fonoaudiólogos no Conselho Regional de Fonoaudiologia. - Divulgação.

Publicado 11/04/2022 19:03

Magé - Pela primeira vez, Magé tem 3 fonoaudiólogos no Conselho Regional de Fonoaudiologia. Josiane Ferreira é pós-graduada em Audiologia Clínica e Ocupacional, fonoaudióloga da Associação Pestalozzi de Magé e tem experiência em Nasf (Núcleo Ampliado na Saúde da Família – Prefeitura do RJ), Luciene Vitoriano é do setor de Fonoaudiologia do Hospital Municipal Souza Aguiar e Caique Corrêa no Hospital Samaritano/Botafogo-RJ, além de ser Docente do Atendimento especializado da Prefeitura Municipal de Magé. Eles foram empossados no dia 1 de abril e farão parte do 13º colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª região.



“Sou apaixonada pela profissão que escolhi e estou disposta a continuar lutando por melhores condições de trabalho, novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho e reconhecimento a essa profissão que escolhi por amor”, disse a conselheira efetiva, Josiane Ferreira



Os Conselhos Regionais têm como finalidade fiscalizar o exercício da profissão, competindo-lhes orientar, disciplinar e zelar pelos princípios éticos profissionais e contribuir para o desenvolvimento da Fonoaudiologia enquanto ciência e profissão.