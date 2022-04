Na manhã desta sexta-feira( 8), policiais do #34BPM ao receberam informações de que haviam homens comercializando drogas no bairro de Nova Marília, em Magé, realizaram buscas no local e encontraram farto material entorpecente. O agentes encontraram 118 pinos de Cocaína, 108 frascos de Loló, 11 tiras de Maconha e um radio transmissor. Os criminosos conseguiram fugir antes da polícia chegar ao local. A guarnição encaminhou a ocorrência a 65° DP, onde as drogas ficaram apreendidas. - Divulgação/Polícia Militar/34º BPM.

Publicado 08/04/2022 18:00

Magé - Na manhã desta sexta-feira (8/04), policiais do 34BPM ° receberam informações de que haviam homens comercializando drogas no bairro de Nova Marília, em Magé, realizaram buscas no local e encontraram farto material entorpecente. O agentes encontraram 118 pinos de Cocaína, 108 frascos de Loló, 11 tiras de Maconha e um rádio transmissor. Os criminosos conseguiram fugir antes da polícia chegar ao local.



A guarnição encaminhou a ocorrência a 65° DP, onde as drogas ficaram apreendidas.