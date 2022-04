Polícia Civil prende homicida foragido há 13 anos. - Divulgação/Polícia Civil RJ.

Publicado 08/04/2022 13:47 | Atualizado 08/04/2022 17:13

Magé - Policiais Civis da 66ª DP – Piabetá, coordenados pelo Delegado de Polícia Ângelo Lages, prenderam na manhã desta sexta-feira (8/4), Paulo Rogério Rachid dos Santos, por força de mandado de prisão preventiva, expedida em 2009, pela Quarta Vara Criminal de São Gonçalo, pelo crime de homicídio.



De acordo com o Delegado Ângelo Lages, o homicídio foi pratico em 6 de junho de 1997, por volta das 23h, quando Paulo efetuou diversos tiros contra uma vítima, por motivo fútil, pois foi baleada após repreender o foragido por fazer diversas ofensas a sua esposa. A vítima conseguiu sobreviver.



Paulo Rogério vinha se mantendo foragido há quase 13 anos, sempre alternado seu endereço para evitar a sua prisão. Entretanto, o setor de inteligência, após cruzamento de dados e pesquisas em fontes abertas, identificou a possível localização do foragido, e após diligências na data de hoje, efetuou sua prisão.



O foragido não ofereceu resistência no momento de sua prisão, e será encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça para ser julgado, uma vez que seu processo estava suspenso pela sua fuga. Sua prisão possibilitará que seja julgado perante o Tribunal do Júri.