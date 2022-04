Polícia recupera carga roubada em Magé. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 07/04/2022 19:33

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé recuperam, na última quarta-feira (6/4), um veículo com carga roubada no bairro Parque Iriri. Após realizarem um cerco tático com apoio de outras unidades e da Polícia Rodoviária Federal, os agentes recuperaram o veículo com a carga intacta e abandonado pelos criminosos, que fugiram do local. A ocorrência foi apresentada pela Delegacia da Polícia Federal em Niterói.