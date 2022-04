Publicado 09/04/2022 14:53

Magé - Projeto criado para divulgar os pontos turísticos mageenses através de visitação guiada, o TurisMagé recebeu nesta quinta-feira um grupo de acolhidos da Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI – que visitou os atrativos do Centro de Magé e da Piedade, seguindo uma linha temporal histórica. A ação foi realizada pela Subsecretaria de Turismo em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.



“A princípio nosso tour está voltado para a turma da melhor idade, onde disponibilizamos uma van e guia turístico durante o passeio. A ideia de trazer esse grupo da ILPI serviu para darmos a eles um momento de lazer ao mesmo tempo que adquiriram conhecimento sobre locais que marcam a história, a cultura e a fé do nosso município”, explicou Luiz Otávio Rosário, subsecretário de Turismo.



O grupo visitou o Píer de Piedade, importante porto na época da colonização e do mercado negreiro; o Poço Bento por São José de Anchieta para salvar a população de Magé de uma epidemia; a Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, joia do estilo barroco e palco da Revolta da Armada, no que ficou conhecido como Horrores de Magé; o Palácio José Anchieta, sede do governo municipal; e o Morro do Bonfim com a folclórica árvore Mirindiba, a centenária capela de Nosso Senhor do Bonfim e a belíssima vista para o centro da cidade, contornada pela Baía de Guanabara e com a Serra dos Órgãos ao fundo.