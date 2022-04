Polícia Militar apreende réplicas de fuzil e cumpre mais de 30 mandados de justiça em Magé. - Divulgação/34°BPM.

Publicado 11/04/2022 20:00 | Atualizado 12/04/2022 13:02

Magé - Policiais do 34°BPM apreendem três réplicas de fuzil na Lagoa, na tarde desta terça-feira (11), e cumpriu 31 mandados judiciais (dentre citações, notificações e condução de testemunhas), durante a operação no bairro. Os três simulacros de fuzil foram encontrados no telhado de um imóvel na Rua Conde de Boa Vista. O material apreendido foi encaminhado para 65ªDP. Não houve presos.