Calçadão de Magé recebeu a exposição com desenhos animes, ilustrações e personagens criados pelo artista.Divulgação.

Publicado 13/04/2022 16:37 | Atualizado 13/04/2022 21:13

Magé - A arte transforma vidas e é com esse foco que o Everton Mendes, desenhista autista leva a vida. O Calçadão de Magé recebeu nesta quarta-feira (13) a exposição “Meu Mundo Geek” com os desenhos animes, ilustrações e personagens criados pelo artista que leva o ramo a sério desde pequeno.

“Minha exposição tem as coisas que me fazem feliz desde criança. Sempre fui muito sozinho e esses personagens são minha alegria, como cavaleiros do zodíaco, vingadores, dragon ball z e outros que criei. A arte tem o poder de transformar vidas e essa exposição para mim, é uma vitória. São muitas pessoas me prestigiando dentro da minha cidade e espero fazer outras no futuro, estou muito feliz por esse reconhecimento”, conta o artista.

Quem passou pelo centro da cidade se encantou com a perfeição dos desenhos, como o casal Fabiana e Edson, moradores de Magé. “O trabalho dele é apaixonante, tem uma riqueza nos detalhes, é espetacular. Para quem gosta de desenho como anime como eu é um prato cheio. Inclusive, recomendo a todos conhecerem o trabalho do Everton”, diz o especialista de Marketing Digital, Edson Sousa.

“Esses desenhos são apaixonantes. Minha infância está sendo representada aqui e ver esse talento é espetacular. O Everton merece todos os aplausos, é muito talentoso e realmente merece ter seu trabalho exposto”, garante Fabiana Brandão.

O talento do Everton é tanto que ele virou professor de desenho anime da Fundação Educacional e Cultural de Magé (FECM) e se tornou inspiração para muitos alunos, como a maquiadora Laura Oliveira, de 34 anos. “Eu desenho, mas já estava parada há muito tempo. Os desenhos dele são tão bons que estão me inspirando cada vez mais, porque também sou maquiadora e os tons de cores estão também me ajudando no trabalho. Foi um prazer prestigiar o trabalho dele”.

A exposição faz parte das atividades do Abril Azul, mês de conscientização do autismo, e para celebrar a exposição, a Secretaria de Educação e Cultura fez uma caminhada pela principal via da cidade ressaltando que lugar do autista é em todo lugar.

“Trazer um artista morador de Piabetá, nosso funcionário e que é professor da FECM é mais que a nossa cidade merece. Desenvolver esse trabalho não tem preço e a gente se sente honrado, porque vemos a quantidade de pessoas que estão se inspirando no Everton. Hoje tive a oportunidade de encontrar uma mãe que se emocionou com todo esse movimento azul, ela tem uma filha de três anos que tem o transtorno do espectro autista e pude mostrar que existem diversas possibilidades de autonomia, independência e de se desenvolver. Ela amou o trabalho do Everton e isso trouxe mais esperança para ela”, finaliza a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.