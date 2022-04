Categorias de base do Magé Futsal estreiam com vitória no Campeonato Carioca. - Divulgação.

Publicado 13/04/2022 14:34 | Atualizado 13/04/2022 20:36

Magé - Com duas vitórias em três jogos contra a equipe de São Gonçalo, as categorias sub-9 (3×2) e sub-11 (2×0) do Magé Futsal, estrearam com pé direito no Campeonato Carioca. O destaque da rodada foi o atleta do sub-11, Pietro, que marcou um gol na partida, e nesta mesma semana assinou com o time de campo do Flamengo, oficializando o processo de federação com o clube. Somente o sub-13 perdeu (1×3).



“Nossas equipes começaram bem. Esses meninos são o futuro do projeto. As vitórias não podem nos iludir e nem as derrotas nos desanimar, temos muito chão pela frente. Fico muito feliz pelo Pietro! Agora ele é oficialmente atleta do Flamengo. Ter uma equipe para as categorias de base no município faz total diferença”, ressaltou o Secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



Já os meninos do sub-15 e 17, estreiam no sábado (16/4), a partir das 15h, contra o E.C.Corrêas no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande.