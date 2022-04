Magé parcela dívida do Fundeb por uso indevido de governos passados. - Divulgação.

Publicado 12/04/2022

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, realizou nesta segunda-feira (11/04), a cerimônia de entrega dos certificados para as duas primeiras turmas formadas no curso gratuito de Informática Básica, oferecido pelo município em parceria com a Faetec de Magé. As aulas foram ministradas para duas turmas de 20 alunos cada, a partir de 12 anos, duas vezes por semana, durante dois meses.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino, o curso visa capacitar o máximo possível de mageenses para facilitar e prepará-los para o mercado de trabalho.

“A oferta deste curso faz parte do nosso objetivo, que é a qualificação para preparar a população, principalmente para a chegada de novas empresas em curso em nossa cidade”, revelou o secretário informando ainda que outras três turmas começaram as aulas, no mês passado.

Já a diretora de Desenvolvimento Econômico, Priscila Ferreira, informou que a Secretaria vai oferecer dois novos módulos das aulas.

“Vamos iniciar, em maio, o Módulo Intermediário com noções de Excel e Power Point, com prioridade para quem concluiu a Informática Básica (Windows e Word) mas também vamos oferecer vagas para novos alunos. E mais adiante, teremos o Módulo Avançado que vai ensinar a usar as ferramentas da internet”, explicou a diretora.

Os formandos ficaram entusiasmados com a possibilidade de novos módulos do curso. Caso da autônoma Gláucia Mustrang, de 39 anos, mãe de seis filhas e duas netas.

“Coloquei na minha cabeça que este ano seria o da minha retomada nos estudos, quando apareceu a oportunidade deste curso. Então resolvi fazer e gostei muito, apesar de não ter as condições adequadas de tempo, como os afazeres com as minhas filhas e de casa. Às vezes, saía de casa com um sol de rachar, mas não desisti. Nunca mexi num computador antes e vou seguir nos módulos seguintes”, contou a simpática e perseverante Gláucia que compareceu à formatura com a neta mais nova de 5 meses.