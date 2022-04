A primeira etapa deste ano da iniciativa será realizada com alunos da rede municipal de ensino, a partir desta terça-feira (12), nas Escolas Municipais Maria Clara Machado e Oswaldo Portella. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 12/04/2022 13:11

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, anuncia o início do processo do Orçamento Participativo 2022. A primeira etapa deste ano da iniciativa será realizada com alunos da rede municipal de ensino, a partir desta terça-feira (12/04), nas Escolas Municipais Maria Clara Machado e Oswaldo Portella. O calendário segue na quarta e quinta (13 e 14) e na próxima semana, nos dias 18, 19 e 20, em outras unidades. De acordo com a Secretaria de Planejamento, serão produzidas dinâmicas e até eleições simuladas com os estudantes do 2º segmento do Ensino Fundamental para explicar o que é o Orçamento Participativo.



“Explicar o processo do Orçamento Participativo nas escolas é uma grande oportunidade de deixar, para esta nova geração de cidadãos mageenses, a prática de colaboração nas tomadas de decisões importantes da cidade e maior consciência da utilização dos recursos públicos pelos governos", argumentou a secretária municipal de Planejamento e Orçamento, Micaela Zeferino.



A dinâmica do Orçamento Participativo nas escolas vai funcionar da seguinte forma: os alunos receberão cinco notas de uma moeda fictícia, e eles poderão colocar esse dinheiro em quatro urnas. Cada urna será caracterizada e fará referência a uma opção de melhoria para a educação da cidade, além de ter um valor de custo. As crianças poderão depositar todo o seu dinheiro em uma única opção ou distribuir da forma que quiserem. Ao final, as urnas serão abertas para apurar a distribuição e, se foi possível, pagar por cada melhoria.



Ação inédita - A experiência inédita em Magé foi implantada em 2021, primeiro ano do atual governo, quando tendas foram instaladas nos cinco distritos da cidade para votação das prioridades de ações públicas na opinião dos cidadãos. A escolha das propostas em Educação, Saúde, Infraestrutura e outras áreas também pode ser feita através do site da Prefeitura. Um total de mais de 7 mil pessoas participaram do processo, no ano passado. As próximas etapas do Orçamento Participativo 2022 serão divulgadas em breve.