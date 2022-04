Operação cumpre mandados de busca e apreensão contra a pirataria em serviços de TV por assinatura. - Reprodução/Polícia Civil.

Publicado 19/04/2022 11:13 | Atualizado 19/04/2022 18:34

Magé - A Polícia Civil e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) deflagraram, na manhã desta terça-feira (19/4), nova fase da Operação 404 e cumprem mandados de busca e apreensão contra a pirataria em serviços de TV por assinatura no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o prejuízo estimado ultrapassa R$ 100 milhões.



A ação é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os agentes cumprem os mandados em 13 endereços nas cidades de Magé, Rio, Duque de Caxias, Cabo Frio e Casimiro de Abreu.



São 13 mandados de busca e apreensão. Até o momento, foram apreendidos celulares notebooks, documentos e outros objetos, que pertenceriam à quadrilha.



Segundo as investigações, o serviço de streaming da TV pirata era oferecido em sites, sem os direitos autorais das empresas, o que pode ter causado um prejuízo superior a R$100 milhões. A ação tem o apoio do Ministério da Justiça.