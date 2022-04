Publicado 14/04/2022 18:35

Magé - A Enel anunciou seu funcionamento para o feriado da Semana Santa, que vai envolver tanto a área técnica como o atendimento ao cliente. A companhia manterá equipes trabalhando normalmente, entre atendentes, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros para garantir o fornecimento de energia em todo o Estado.

Nesta sexta-feira (15/04), as lojas de atendimento presencial da Enel Distribuição Rio estarão fechadas, retornando as atividades na segunda-feira (18/04). Os clientes podem nesse período acessar os serviços da companhia pelos canais digitais, 24 horas, 7 dias por semana. O atendimento pode ser solicitado pela Agência Virtual no site da empresa http://www.enel.com.br ; perfis Enel Clientes BR no Facebook e Twitter; WhatsApp, com a atendente virtual Elena, enviando um “Olá” para o número(21) 99601-9608; aplicativo Enel Rio, disponível para Android e iOS; e por meio da Central de Relacionamento 0800 28 00 120.