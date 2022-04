Agentes do 34º Batalhão participaram da ação e utilizaram uma retroescavadeira - Divulgação/34º Batalhão PMRJ.

Publicado 13/04/2022 14:33 | Atualizado 13/04/2022 22:36

Magé - A Polícia Militar realizou uma operação nesta quarta-feira (13) para retirada de barricadas colocadas por integrantes do tráfico de drogas nas ruas do Cemitério, José Lamas, São João, Leopoldina e Rua Beira Linha, no bairro Vila Esperança. Foram desobstruídos seis pontos de barricadas nas vias, devolvendo aos moradores o direito de ir e vir.