Secretaria de Habitação quer implantar, em Magé, a Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis) para famílias de baixa renda.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 13/05/2022 07:35

Magé - Os mageenses que precisam regularizar um imóvel que tenha sido construído sem a devida licença ou edificado em desacordo com a legislação municipal, devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo (SMHU) vai começar, ainda este mês, a analisar os processos que se enquadrem na Mais Valia, a Lei 2.621/21, de autoria do Poder Executivo, aprovada pela Câmara de Vereadores em dezembro. De acordo com o secretário Marcus Pencai, a maioria dos imóveis de Magé se adequa aos pré-requisitos dispostos na norma para a concessão dos benefícios. “Assim que a instrução normativa estiver publicada, um Grupo de Trabalho será formado para analisar os requerimentos que serão apresentados”, explicou.



Para requerer os benefícios da Mais Valia, o proprietário deverá incluir no protocolo do processo: certidão atualizada do RGI da matrícula do imóvel, cópia da ART/RRT, cópia do espelho do IPTU ou Incra, cópias do documento de identidade e do Cadastro Nacional de Pessoa Física ou Jurídica do Ministério da Fazenda, procuração para o caso de representação por terceiros e autorização do proprietário se a obra for legalizada em nome do requerente. Também deverá levar preenchidas três declarações disponíveis no anexo da lei, além do projeto completo da construção, com uma cópia digital e duas vias impressas, dobradas no formato A-4, com margem e carimbo padrão.



O processo de aplicação da lei se inicia com a marcação da Vistoria de Baixa e do Habite-se, onde os técnicos da Prefeitura avaliarão a solicitação do requerente. Feita a vistoria, o processo é encaminhado para a análise do Grupo de Trabalho destacado para este fim, para deferimento do pedido de uso da lei. No caso dos débitos apurados, os solicitantes também gozarão de descontos e poderão pagar o que devem de forma parcelada e em até 24 meses. Se quitados à vista, débitos como os de IPTU, ISS e Taxa de Limpeza Pública terão desconto sobre os juros e multas que ainda serão definidos.