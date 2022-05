A guarnição encontrou o grupo com 359 Gramas no local. - Divulgação.

12/05/2022

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quarta-feira (11), o traficante conhecido como gratavita, Caroline dos Santos Simões, ambos de 20 anos, e outro comparsa ainda não identificado no bairro Vila Esperança. Segundo a PM, o grupo foi preso em um bar da região.



De acordo com os policiais, a guarnição encontrou o grupo com 359 Gramas no local. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos agentes.



A guarnição encaminhou ao Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Teresópolis para realização de perícia no material e posteriormente para 60ª DP, Central de Flagrantes, para apresentação e registro dos fatos, onde os acusados foram autuados no artigo 33 e 35 da lei 11.343 permanecendo presos.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.