Escolas municipais terão bandas marciais.Divulgação.

Publicado 11/05/2022 21:34

Magé - Para promover experiências de práticas de educação musical voltadas para a musicalização infanto-juvenil, o Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura vai implementar um projeto de bandas marciais em todas as unidades escolares municipais que atendem alunos dos anos finais.



“A rede municipal de ensino de Magé registra em sua história a participação de várias unidades escolares com a atividade de bandas marciais. Algumas escolas já possuem uma infraestrutura mínima de recursos musicais úteis ao desenvolvimento do projeto. A educação musical é capaz de impulsionar o potencial criativo, inventivo e de expressão nas suas mais diversas dimensões”, explicou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



O Projeto de Bandas Escolares irá beneficiar jovens do 6º ao 9º ano de escolaridade e modalidade EJA diurna, com matrícula ativa na rede municipal de ensino, preparando grupos de músicos mirins para apresentações internas e externas, inclusive nos desfiles cívicos da cidade. O projeto está aberto também para alunos com deficiência com plano de trabalho traçado em parceria com a Coordenação de Educação Especial.