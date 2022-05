Detran realiza mutirão neste sábado (14) em Magé. - Divulgação.

Detran realiza mutirão neste sábado (14) em Magé.Divulgação.

Publicado 11/05/2022 15:00 | Atualizado 11/05/2022 21:18

Neste sábado (14/5), o Detran.RJ vai realizar o 58º mutirão de atendimentos para os serviços identificação civil, habilitação, veículos e carteira SEAP. Serão disponibilizadas 9.660 vagas em diversas unidades, em todo o estado do Rio.

No Detran de Magé, serão oferecidos os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva e emissão da carteira de identidade, primeira e segunda vida. O posto do Detran de Magé fica na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro.