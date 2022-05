Canta Magé Kids: cinco candidatos são classificados para a próxima fase. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 10/05/2022 13:35 | Atualizado 10/05/2022 14:52

Magé - A primeira live eliminatória do Canta Magé Kids, segunda edição do projeto da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Magé, dessa vez, foi aberto apenas para participantes entre 7 e 15 anos. As apresentações aconteceram, no último sábado (07/05), na sede do Mauá Iate Clube, na Praia de Mauá. Os cinco candidatos classificados para a semifinal de junho foram escolhidos por votação na Internet e por meio das notas dadas pelos jurados. No primeiro caso, tiveram as maiores votações Kaio Mendes, Thamires Rangel e Levita Arielly Motta. Karen e Mily acabaram recebendo nota 10 de todo o júri e também seguem na competição.



Antes das apresentações começarem, a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, subiu ao palco para parabenizar a organização e desejar boa sorte aos participantes. “O Canta Magé tem sido muito importante por revelar talentos maravilhosos da nossa cidade. Como pedagoga, essa edição com crianças e adolescentes me comove de um jeito especial”, revelou.



Idealizador do projeto, o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, fez um balanço do primeiro show: “Eu me emocionei bastante porque, quando vejo essas crianças no palco, penso como o Brasil seria melhor se todas as crianças e os jovens tivessem acesso à cultura e à arte”.



Assim que souberam que passaram para a semifinal, os cinco escolhidos não pouparam em emoção e alegria. Kaio Mendes, que já se apresentou com o cantor Ferrugem, disse que foi uma honra ter cantado ao lado de crianças tão talentosas. Thamires ficou emocionada com a música que escolheu, a gospel “Árvore Cortada”. Levita também canta na igreja do bairro. Ela confidenciou que fingiu estar no culto para não ficar nervosa. Escolhidas pelos jurados Carine Abreu, Márcio Lopes e Vitória Moraes, Karen e Mily gabaritaram as notas. A primeira dedicou sua apresentação ao apoio da família e a segunda revelou que o coração quase saiu pela boca na hora de cantar.



Espaço Família



Uma das novidades dessa edição do Canta Magé foi o Espaço Família. Em uma área montada ao lado do palco, a subsecretária de Comunicação e Eventos, Marcela Maciel, entrevistou os familiares dos participantes. “Foi muito emocionante ver o brilho nos olhos dos pais, dos avós, dos amigos. As crianças pareciam estar menos nervosas. Antes da gente entrar ao vivo, eu conversava com eles e teve horas que me emocionei junto”, declarou. Haverá mais duas lives eliminatórias do Canta Magé Kids nos próximos sábados, 14 e 21 de maio. Em 4 de junho, será a vez da semifinal. A final também ocorrerá em junho, no dia 11, como parte do encerramento das comemorações pelos 457 anos de Magé.



O primeiro, segundo e o terceiro colocado levarão para casa os prêmios de R$ 5 mil, R$ 3 mil e mil e 2 mil reais.