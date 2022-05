Publicado 09/05/2022 14:16 | Atualizado 09/05/2022 18:53

Magé - Os moradores do bairro Jardim Prainha recebem nesta terça-feira (9/5), os serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Magé na Ação + Amor Por Você. A ação é itinerante e contínua, e leva serviços de atenção básica a outros bairros mais afastados dos centros de atendimento para facilitar a vida da população.



Na ação foram oferecidos serviços de isenção para a 2ª via de documentos, emissão de CPF, orientação sobre o CadÚnico, bazar social e serviços de saúde como aferição de pressão arterial, testagem rápida de IST’s e agendamento de consultas médicas e odontológicas. Os moradores do bairro aprovaram a realização do evento.



No próximo dia 17, a ação + Amor Por Você acontece no Parque São Miguel, dia 24 no Cantinho da Vovó e 31/05 no Parque Iriri, fechando o mês de maio.