Parque dos Artistas recebe ação social + Amor Por Você.Divulgação.

Publicado 06/05/2022 17:36 | Atualizado 06/05/2022 21:04

Magé - A ação social + Amor Por Você está levando os serviços das Secretarias de Assistência Social e Saúde aos bairros mais afastados de Magé. Nesta sexta-feira (6) foi a vez dos moradores do Parque dos Artistas receberem o projeto itinerante.



Rosineia Jesus, de 44 anos, aproveitou a ação perto de casa para fazer a segunda via do CPF e da identidade, e as certidões de nascimento da filha e do neto.“Isso que está acontecendo aqui no Parque dos Artistas é muito bom, porque a vida ficou muito difícil e para tirar a segunda via de documentos está muito caro. Estava complicado de fazer, mas agora consegui”, agradeceu.



Quem também ficou satisfeito com os serviços foi Thiago Ferreira, de 38 anos, que está desempregado. Ele aproveitou para fazer barba, cabelo e bigode com os barbeiros da Barber Shop Hope que prestaram serviço no evento. “Que ação excelente. Minha fisionomia mudou, cheguei de um jeito e saí bem diferente. Valeu muito a pena e só quero agradecer a todos que montaram esse projeto”.



Na ação foram oferecidos serviços de isenção para a 2ª via de documentos, emissão de CPF, orientação sobre o CadÚnico, bazar social e serviços de saúde como aferição de pressão arterial, testagem rápida de IST’s e agendamento de consultas médicas e odontológicas. Quem aproveitou os serviços da saúde foi Maiara Marques, de 29 anos. “Eu fiz uma avaliação com o dentista, marquei uma consulta com médico e ainda consegui uma cesta básica porque como estou desempregada preciso muito”.



A próxima ação já tem data e horário. Na próxima terça-feira (10), o Jardim Prainha, no Nazareno, recebe os serviços na Escola Municipal Maria da Penha Marçal, a partir das 10h.



“Esse projeto está levando os atendimentos dos CRAS, os serviços assistenciais, serviços de Saúde e atendimento de eliminação do sub-registro com a segunda via de documentos para os bairros de difícil acesso. Por mais que essas comunidades sejam referenciadas pelos CRAS, elas precisam de um olhar mais humanizado. O próximo bairro será o Jardim Prainha, já fazemos o convite para que essas pessoas possam ter realmente seus direitos garantidos, assim como fizemos no Paranhos e aqui no Parque dos Artistas. Vamos levar para todos cidadania e respeito”, garante a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.