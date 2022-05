Primeira oficina realizou dinâmicas para identificar quem são esses participantes e suas necessidades. O acompanhamento seguirá durante toda a competição. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 06/05/2022 13:07 | Atualizado 06/05/2022 20:51

Magé - A Prefeitura de Magé, através da organização do Canta Magé Kids, criou um projeto para dar suporte emocional e acompanhar os candidatos mirins durante o festival. O PsiCanta realizou a primeira oficina nesta semana e seguirá durante as lives eliminatórias.

“Na edição anterior do Canta Magé, quando lidamos com um público jovem e adulto, alguns participantes travaram na hora de subir ao palco. Quando iniciamos o planejamento do Canta Magé Kids para o público infanto-juvenil nós imaginamos que essas cenas poderiam ser mais comuns, então em parceria com a Secretaria de Saúde desenvolvemos um projeto que pudesse acompanhar essas crianças”, contou Bruno Lourenço, secretário de Comunicação e Eventos.

A primeira oficina do PsiCanta realizou dinâmicas para identificar quem são esses participantes e suas necessidades. O acompanhamento seguirá durante toda a competição e caso seja identificada a necessidade de acompanhamento psicológico para além do projeto o participante será encaminhado para a rede de atendimento municipal.

“Nesse primeiro encontro fizemos uma oficina de apresentação e falamos sobre o projeto para as crianças e para os responsáveis. Realizamos algumas dinâmicas, brincamos, descontraímos justamente para conhecer o perfil de cada participante e dar um acolhimento humanizado. Estar em um palco já cria uma condição de estresse e ansiedade, e nossa atuação visa oferecer estratégias para eles lidarem com essas emoções e façam uma apresentação maravilhosa”, explicou a psicóloga Michelle Medeiros, coordenadora da Rede de Cuidados às Pessoas com Deficiência.

As lives eliminatórias do Canta Magé Kids serão realizadas nos dias 7, 14 e 21 de maio, sempre às 15h no Iate Clube de Mauá. A transmissão será realizada através do YouTube e a votação pelo site oficial da Prefeitura de Magé.