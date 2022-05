Iranildo Martins da Silva, de 25 anos, foi encontrado por policiais civis no bairro São João, em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense. - Reprodução.

Publicado 05/05/2022 22:10 | Atualizado 05/05/2022 22:11

Magé - A polícia prendeu, na noite da última quarta-feira (4), o homem suspeito de assassinar Thuane Silva, de 20 anos, em Magé, na última segunda (2). O corpo da vítima estava enterrado no quintal dele e tinha sinais de violência, incluindo sexual. Iranildo Martins da Silva, de 25 anos, foi encontrado por policiais civis no bairro São João, em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense. De acordo com parentes da vítima, quem acionou a polícia foram os familiares do homem.

Segundo a polícia, o suspeito é responsável por diversos crimes de roubos, tráfico de drogas, porte de arma de fogo e de violência doméstica e estava foragido da Justiça há cerca de um ano em razão de condenação por tráfico de drogas.

Segundo familiares, Thuane saiu para ir ao mercado na manhã da última segunda-feira no bairro Parque Humaitá, em Piabetá, mas não retornou. A mãe teria ido procurar a filha e escutado gritos de socorro vindos de uma casa vizinha, onde mora um casal já conhecido na região por episódios de violência doméstica.



Depois, vizinhos voltaram à residência do homem, que deixou o local, para revistar o quintal. Thuane foi encontrada enterrada em uma cova rasa no terreno, seminua, amarrada e com marcas de violência sexual.

