Magé Futsal estreia no Campeonato Carioca com vitória por contra Grama City. - Divulgação.

Magé Futsal estreia no Campeonato Carioca com vitória por contra Grama City.Divulgação.

Publicado 05/05/2022 15:03

Magé - Os campeões da Liga Rio de Janeiro 2021 estrearam no Campeonato Carioca 2022 com pé direito. A goleada de 10×1 contra o time estreante na competição, de Paulo de Frontin, deu ao Magé a liderança provisória do campeonato. Caxiense, Maricá, Olaria, Vasco e 7ºBPMERJ ainda não jogaram a primeira rodada.



“Não gosto de tomar gol, mas são ajustes que serão feitos no decorrer do campeonato. Tomara que na partida de segunda (9/5) isso não aconteça. Toda estreia tem alguma ansiedade por mais que nossa equipe seja experiente. Esperamos começar da melhor maneira possível e fomentar o futsal do Rio de Janeiro”, disse o treinador do Magé Futsal, Marcelo Biro.



Os gols do Magé saíram dos pés de Bill (2), Yan (2), Tuca, Rafael Sixel, Bruninho Sarruf, Davi, Bruno Pimentel e Ryan. Pelo lado do Grama City, quem estufou a rede foi Lorran Lima, camisa 10.



“Tenho que agradecer a torcida que nos apoiou mais uma vez. O ginásio estava lotado! Estreamos bem e fizemos um bom placar. Queremos manter esse ritmo até o fim do campeonato”, disse o ala autor de dois gols, Yan.



Na segunda rodada do Campeonato Carioca (9/5), Magé Futsal enfrenta a equipe do AESG São Gonçalo Clube fora de casa.