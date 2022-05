Julian da Silva de Castilho foi preso na manhã desta quarta-feira em Piabetá. - PCRJ.

Publicado 04/05/2022 14:50

Magé - Policiais Civis coordenados pelo Delegado de Polícia Ângelo Lages, prenderam na manhã de hoje, Julian da Silva de Castilho, de 19 anos, em Piabetá, na residência de seus familiares, enquanto dormia por força de mandado de prisão preventivo expedido pela Justiça Criminal. Ele estava foragido e é acusado roubar um celular e golpear a vítima com nove facadas no Rio de Janeiro com um comparsa, preso em 2021.

O comparsa do crime, Rafael dos Santos, foi monitorado pelo setor de Inteligência da Polícia Civil, até a expedição do seu mandado de prisão preventivo. O mesmo foi preso em novembro de 2021, quando não teve qualquer chance de reação, localizado ainda dormindo em endereço monitorado, e foi conduzido até a Delegacia. Rafael foi reconhecido de forma pessoal, em sala própria, pela vítima e testemunhas. Ele também foi preso em flagrante em 2019, por outro crime de roubo, ocorrido em Copacabana, e estava nas ruas com tornozeleira eletrônica.Rafael Delfim dos Santos, confessou o crime em sede policial e informou os dados de qualificação de seu comparsa nesta ação criminosa, sendo possível identificar o comparsa Julian da Silva de Castilho, preso na data de hoje.Julian teve sua prisão preventiva decretada em 19 de abril, após o prosseguimento das investigações, onde o mesmo foi reconhecido por testemunhas do latrocínio tentado.Após as formalidades legais Julian de Castilho, será encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça para julgamento, estando sujeito a uma pena de reclusão de 7 a 18 anos.