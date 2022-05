Jogo será contra o Paulo de Frontin, em Pau Grande, nesta terça (3). - Divulgação.

Jogo será contra o Paulo de Frontin, em Pau Grande, nesta terça (3).Divulgação.

Publicado 02/05/2022 20:27

Magé - A estreia do Magé Futsal já tem data marcada. Terça-feira (03/05), o atual campeão carioca enfrenta o time de Paulo de Frontin, em casa, no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, às 19h. O elenco profissional vem treinando há cerca de 2 meses e realizando jogos amistosos contra times do município. A última partida foi contra o Andorinhas, onde o Magé Futsal venceu por 6x4.

“A expectativa é de um ano de sucesso. Com o passar dos jogos vamos ganhar entrosamento porque essa equipe é experiente e de qualidade. Agora a próxima etapa é fazer a transferência dos treinos para os jogos”, disse o treinador do Magé Futsal, Marcelo Biro.

Para a temporada de 2022 o time conta com 6 reforços: Ryan, fixo e Rubão, goleiro, saíram do Vasco e agora são a nova dupla defensiva do Dragão da Baixada. Na parte ofensiva, o Magé Futsal buscou a dupla de alas do Olaria, Tuca e Leleo, além dos pivôs Luan, do Grajaú e Bill, que jogava Fut-7 pelo Guarani-SP.

“A ansiedade para defender o título está grande. Ano passado foi mágico! Vencer o campeonato no primeiro ano de projeto correspondeu todas as nossas expectativas. Trouxemos reforços de qualidade e conseguimos manter grande parte do elenco. Esta temporada promete”, conta o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.