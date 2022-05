Prefeitura de Magé proíbe entrada de caminhões e carretas no 6° distrito. - Divulgação.

Prefeitura de Magé proíbe entrada de caminhões e carretas no 6° distrito.Divulgação.

Publicado 02/05/2022 09:00 | Atualizado 02/05/2022 19:45

Magé - A Prefeitura de Magé proibiu a entrada de caminhões e carretas no 6° distrito. De acordo com o decreto nº 204/2004, os caminhões e carretas que não estiverem realizando entregas em Magé ou não pertencerem a moradores, estão proibidos de trafegar pela seguintes vias: Av. Santos Dumont, Roberto Silverira, Benjamin Constant, Prefeito Olivio de Mattos, José Ullmann, Joaquim Lisboa e no Centro de Piabetá. O descumprimento do decreto será considerado infração à limitação de tráfego.



“Em virtude dos danos que os caminhões tem causado principalmente no Parque Paranhos, o prefeito determinou que voltássemos com o decreto que restringe o acesso dos caminhões de carga. Muitos passam por esses lugares somente para fugir de pedágios”, conta o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sargento Lopes.