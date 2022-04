Parque Paranhos receberá serviços gratuitos em Ação + Amor Por Você. - Divulgação.

Parque Paranhos receberá serviços gratuitos em Ação + Amor Por Você.Divulgação.

Publicado 29/04/2022 08:00

Magé - Na próxima terça-feira (3/05), a Prefeitura de Magé realizará uma ação para levar serviços gratuitos aos moradores do Parque Paranhos, no sexto distrito. A Ação + Amor Por Você é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com apoio das Secretarias de Saúde e Educação, para facilitar o acesso de bairros mais afastados a serviços de atenção básica. O evento será na Escola Municipal Dr. Antônio da Rocha Paranhos de 10h às 15h.

“Essa iniciativa surge da importância de trazer mais cidadania para os moradores de bairros que estão localizados mais afastados dos centros de atendimento e serviços da cidade. Nós sabemos que temos uma parte da população que são carentes desses serviços e nosso trabalho é levar isso até eles”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

Entre os serviços oferecidos estão: cadastro e orientação sobre o CadÚnico; isenção para 2ª via de documentos e emissão de CPF; atendimento com assistente social; bazar social; orientação sobre planejamento sexual e reprodutivo com o PAISMCA; testagem rápida de sífilis, hepatite e HIV; aferição de pressão arterial e glicose; e agendamento de consultas médicas e odontológicas.