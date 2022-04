Prefeitura de Magé inicia canalização do valão do bairro Maurimárcia. - Divulgação.

Publicado 28/04/2022 20:32

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou na última quarta-feira (27), a canalização do valão do bairro Maurimárcia que vai acabar com o esgoto a céu aberto e trazer mais qualidade de vida. O bairro ainda vai ganhar um espaço de lazer e uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

“Demos início na canalização do valão que tem esgoto a céu aberto e vamos construir uma linda área de lazer para as crianças se divertirem e os pais poderem caminhar durante o dia e a noite, porque será tudo iluminado com led. Vamos dar uma nova cara para o Maurimárcia e toda extensão desse valão será revitalizada. Não podemos esquecer de mencionar que aqui no bairro também iniciamos a construção de uma Unidade Básica de Saúde”, conta o prefeito Renato Cozzolino.

O secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, esteve no início da intervenção da Prefeitura e destacou a importância do trabalho feito com a obra municipal. “Estamos dando aula de execução direta, a equipe da Secretaria de Infraestrutura está capacitada para entregar grandes resultados, com tecnologia de ponta como estamos aplicando aqui no Maurimárcia que é a tubulação de PEAD, um material de alta resistência e durabilidade”, detalha.

Moradora do Maurimárcia há 37 anos, a professora Zenilda Borges, comemorou a valorização do bairro. “Toda pessoa gosta de um lugar agradável e bem cuidado para viver. Nós estamos felizes pela Prefeitura estar valorizando e cuidando do nosso lugar. Isso vai dar muita qualidade de vida para gente, isso é maravilhoso.

A Prefeitura está canalizando também os valões do Batatal e do Caioaba, ambos no sexto distrito. Em breve, o trabalho começa no valão do Partido, em Suruí, as galerias de 3 m x 2 m já estão no local.

“Estamos canalizando os esgotos a céu aberto. Lá no Batatal, no Fragoso, por exemplo, já colocamos cerca de 50 galerias. Já começamos também o trabalho no Caioaba e agora as galerias estão sendo fabricadas para darmos continuidade. E, lá em Suruí, no Partido, já chegaram às galerias para a gente acabar de uma vez por todas com aquele valão”, garante o prefeito Renato Cozzolino.

Gelson Luiz, de 57 anos, é nascido e criado no Batatal, disse que o fechamento do valão está sendo maravilhoso. “Isso daqui estava horrível, só de ver o trecho que já foi canalizado nos traz tranquilidade. Agora, vai ficar maravilhoso e vai trazer mais qualidade de vida para nós moradores”.