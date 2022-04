Prefeitura de Magé inaugura Farmácia Popular municipal em Piabetá. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 27/04/2022 17:24 | Atualizado 27/04/2022 20:17

Magé - A Prefeitura inaugurou nesta terça-feira (26/04) a Farmácia Popular em Piabetá, que vai facilitar o acesso dos moradores do sexto distrito a mais de 200 medicamentos de Atenção Básica que constam na Relação Municipal de Medicamentos Especiais.



“É uma felicidade imensa poder inaugurar esse equipamento que é a nossa Farmácia Popular. Sabemos da importância, principalmente para os moradores do sexto distrito que tinham que se deslocar até Magé, então nada mais justo trazer essa farmácia onde eles poderão vir e retirar seus medicamentos”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



“Estamos inaugurando a nova farmácia aqui em Piabetá para que os moradores não precisem mais se deslocar daqui até Magé para ter acesso aos medicamentos e manter seus tratamentos. Quero aproveitar essa festa para anunciar que o primeiro distrito vai ganhar uma super reforma na Farmácia Polo da maneira que os mageenses merecem”, completou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.



A expectativa é que a nova Farmácia Popular realize mais de 10 mil atendimentos por mês. A secretária de Saúde, Dra. Larissa Storte, falou sobre o funcionamento do novo equipamento. “A nossa farmácia do primeiro distrito tem uma média de atendimento de 4 mil pessoas por mês, e a nossa expectativa é que a gente atenda 10 mil pacientes só nesse novo equipamento. Temos mais de 200 medicamentos diferentes na unidade, é um grande presente para a população”, disse a secretária.



Para ter acesso a um medicamento na Farmácia Popular, o paciente deve comparecer à unidade - Rua Aino Sato, 137 - com uma receita de atendimento municipal através das USF’s ou das unidades de emergência para realizar o cadastro. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. “Os medicamentos de alto custo e patologias crônicas seguirão sendo entregues na Farmácia Polo de Magé, já que cada município só pode ter um polo para distribuição desses remédios específicos. Futuramente traremos para Piabetá também os remédios para os pacientes que recebem medicamentos, através de processos judiciais, que o SUS não fornece”, explicou Ariel Faria, farmacêutico responsável pela Farmácia Polo de Magé.



Além do prefeito Renato Cozzolino, da vice-prefeita Jamille Cozzolino e da secretária de Saúde Dra. Larissa Storte, também estiveram presentes na inauguração: os secretários Fernando Cozzolino (Trabalho), Sargento André Lopes (Segurança e Ordem Pública), Bruno Lourenço (Comunicação e Eventos), Sandra Ramaldo (Educação e Cultura), Flávia Gomes (Assistência Social e Direitos Humanos) e Mauro Cozzolino (Chefe de Gabinete); os subsecretários Marcos Aurélio (Saúde) e Juliana Vasconcellos (Políticas Públicas Assistenciais); e o vereador Léo Freitas.

Estimativa é de mais de 10 mil atendimentos por mês. Divulgação/Lucas Santos.