Lutador Mauro Marlony. - Divulgação.

Lutador Mauro Marlony.Divulgação.

Publicado 26/04/2022 12:13 | Atualizado 26/04/2022 17:15

Magé - O Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, se transformará em uma arena para receber os lutadores de diversos municípios do Rio de Janeiro, em um evento de MMA apoiado pela Prefeitura Municipal de Magé, o Storm Fight Championship. As lutas começarão às 17h, no dia 7 de maio e a entrada será 1kg de alimento não perecível, que será doado para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas de verão. A transmissão será feita pelo YouTube, no canal EncaradaLivre.

“Esse mito de que a luta é um esporte violento precisa cair por terra. O MMA, por ser um misto de artes marciais, prega a disciplina, respeito mútuo entre os adversários e a quem está assistindo. Muitos acham que por se tratar de um esporte de contato, não é um ambiente familiar, mas isso é mentira. Por isso devemos realizar cada vez mais eventos de luta e popularizar ainda mais o esporte”, disse o diretor de esporte e organizador do evento, Carlos Eduardo.

O lutador de Jiu-Jitsu de Magé, Michael Teófilo, foi desafiado para uma revanche, após vencer o lutador de Muay Thai Douglas Pitbull de Duque de Caxias. Micheal está há dois anos lesionado. Segundo o organizador, Carlos Eduardo, esta é uma das lutas mais esperadas da noite.

“Ao contrário de muita gente que corre de luta, eu aceitei o desafio e é guerra. Tive pouco tempo para me preparar. Para quem acha que vou botar para baixo porque sou do Jiu-Jitsu, está enganado. Vai ser trocação o tempo todo. Luta é isso, se testar e ver quem é melhor no dia”, disse Michael.