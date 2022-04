Magé realiza vistoria 2022 dos táxis da cidade. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 25/04/2022 19:33

Magé - A Secretaria Municipal de Transportes chama atenção para o cumprimento do prazo da vistoria 2022 dos táxis de Magé para renovação das licenças, que vai até té a próxima sexta-feira (29).

"A Secretaria tem trabalhado muito para ajudar os taxistas e, portanto, cumprir o prazo é importantíssimo. Assim, quanto antes vierem é melhor para circular em dia com as obrigações. Lembro ainda que está valendo para a nossa vistoria a última aferição do taxímetro realizada pelo Ipem em 2020 ”, disse o secretário de Transportes, Junimar Borges.

“Quero aproveitar também para adiantar que estamos trabalhando para tentar conquistar a isenção do ISS e fazer com que os taxistas possam se legalizar e trabalhar através do MEI. Tudo para facilitar a categoria”, completou Junimar.

Para o taxista Celis Soares, de 75 anos e há 50 de profissão, estar com o selo de vistoria 2022 em mãos é a garantia de trabalhar com tranquilidade e segurança.

"Venho sempre no início da vistoria. É um hábito e necessidade também para rodar tranquilo. O documento em dia é necessário”, revelou o taxista informando ainda que verifica todos os itens da vistoria, como partes mecânica, elétrica e outras do veículo para não ficar com pendências.

A vistoria municipal somente será realizada mediante a presença do permissionário ou de procurador com devido instrumento legal, com firma reconhecida e devidamente autenticada.

Para a renovação das licenças, é necessária a apresentação de cópia do comprovante de residência; último cartão expedido pela Semtran; da CNH dentro do prazo de validade, constando atividade remunerada; CRVL 2021 ou 2022 e do seguro obrigatório – dentro do prazo de vistoria estabelecido pelo Detran-RJ – em nome do permissionário e da quitação do ISS; certidões negativas criminais (federal e estadual);atestado de saúde ocupacional; comprovante de inscrição no INSS como contribuinte individual; curso obrigatório de qualificação; certificados do IPEM de verificação do taxímetro 2020/2021 e de verificação GNV (se houver).