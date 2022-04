Estação de Tratamento de Água Magé. - Divulgação.

Publicado 25/04/2022 19:11

Magé - A Águas do Rio está concluindo a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Magé, com entrega prevista para maio. Nesta primeira etapa, a iniciativa levará água tratada aos moradores do 1º Distrito, atendendo cerca de 65 mil pessoas.

“Desde que iniciamos as operações, realizamos estudos para melhorar o fornecimento de água no município, que tem problemas históricos. Assumimos o serviço para concluir a ETA, que vai mudar a realidade da cidade. Estamos atuando com as equipes de eletromecânica e civil para finalizar a subestação e algumas intervenções na adutora. Levar água para quem sofria com a intermitência do abastecimento é sinônimo de saúde e vida”, diz Felipe Vasquez, coordenador de operações da Águas do Rio em Magé.

Com capacidade para tratar 330 litros por segundo, a nova estação também vai atender outras regiões da cidade. Com o pleno funcionamento da ETA e investimentos em extensões de redes, as regiões de Magé, Santo Aleixo, Suruí e Guia de Pacobaíba (Mauá), terão um abastecimento regular e de qualidade. Assim, cerca de 114 mil moradores serão contemplados.



Unidades de tratamento

Além da ETA, que está em fase de conclusão, o sistema de abastecimento de água em Magé é composto por três Unidades de Tratamento.

A água que abastece Piabetá e adjacências vem da captação da Cachoeira do Véu da Noiva, no bairro Cachoeira Grande. Em Santo Aleixo e parte do Centro, o abastecimento é feito pelos mananciais Riachão da Lagoinha e Rio do Pico. A outra parte do Centro de Magé é abastecida da Cachoeira do Paraíso, na divisa entre os municípios de Guapimirim, Friburgo e Cachoeiras de Macacu.