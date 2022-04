Detran passa a exigir código de segurança para serviços veiculares. - Divulgação.

Detran passa a exigir código de segurança para serviços veiculares.Divulgação.

Publicado 20/04/2022 19:20

Magé - O Detran.RJ passou a exigir, a partir de hoje (18/4), o código de segurança para realizar alguns serviços veiculares. O objetivo é aumentar a segurança dos proprietários e combater fraudes no processo de registro de veículos. Os serviços são: mudança de nome ou razão social, retificação de dados, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de característica (mudança de cor; transformação de categoria; alteração de marca/modelo; alteração de altura, peso, comprimento, largura ou potência; e transformação de combustível), troca de placa (padrão mercosul), intenção de venda (ATPVe), 2ª via de ATPVe, cancelamento de intenção de venda e acerto de dados.



O código de segurança vem no Certificado de Registro de Veículo (CRV), documento verde que deixou de ser emitido em papel moeda, mas continua válido para venda do veículo. Quem adquiriu um carro, moto, caminhão, entre outros, depois do dia 4 de janeiro de 2021, passou a receber o código de segurança separadamente, em papel avulso.



Se o proprietário tiver perdido o original, basta pagar o Duda (cód.:003-5) e todos os possíveis débitos - multas vencidas ou a vencer, IPVA (integral), Seguro DPVAT e Guia de Regularização de Taxas (GRT) e solicitar a emissão da segunda via do documento, Se, por acaso, o código tiver sido roubado ou furtado, será possível realizar o boletim de ocorrência, entrar com processo administrativo e quitar possíveis débitos, para solicitar a emissão de uma nova via. Será necessário também comparecer ao posto do Detran com o veículo, para realizar a vistoria e receber o novo documento.