Pré carnaval: Prefeitura de Magé distribui preservativos e realiza testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Pré carnaval: Prefeitura de Magé distribui preservativos e realiza testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 20/04/2022 15:00 | Atualizado 20/04/2022 20:11

Magé - A Vigilância em Saúde de Magé está realizando uma campanha pré-carnaval no calçadão do 1° distrito. Os agentes estão distribuindo preservativos masculinos e femininos, e realizando testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. A equipe de combate a dengue também está presente distribuindo panfletos e conscientizando a população em relação aos possíveis focos de proliferação do mosquito



“A melhor forma de combater as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) é fazer o diagnóstico e distribuir camisinha, ainda mais no período de carnaval. O número de casos em Magé está elevado e precisamos dar atenção a necessária. Além da ação de hoje, as Unidades de Saúde Familiar (USF) estão abertas para receber todos que desejam fazer o teste”, disse Silvio Diniz, assessor técnico da Vigilância



Segundo Silvio, foi feita uma avaliação de índice em Magé e devido à mudança de tempo com chuva e sol, a proliferação do mosquito da dengue foi mais rápida.



“Os casos começaram a aparecer. Vamos intensificar o trabalho com a visita domiciliar. Faremos a conscientização nas residências, eliminando os possíveis criadouros e nossa equipe perifocal estará em pontos estratégicos como ferro-velho e borracharias.