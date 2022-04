Prefeitura de Magé entrega mais de 41 mil kits escolares para alunos da rede municipal.

O prefeito Renato Cozzolino acompanhou a entrega na E.M. Doutor Antônio da Rocha Paranhos, no Parque Paranhos. - Divulgação/Alvim Carvalho.

Publicado 20/04/2022 15:43 | Atualizado 20/04/2022 19:05

Magé - Cadernos, agenda, estojo, lápis de cor, e muitos outros itens foram entregues nesta semana aos alunos da rede municipal de ensino. Os kits escolares foram feitos de acordo com o ano de ensino para atender as necessidades pedagógicas de cada estudante. Entre os dias 18 e 20 de abril, foram entregues mais de 41 mil kits para alunos do Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.



O prefeito Renato Cozzolino acompanhou a entrega na E.M. Doutor Antônio da Rocha Paranhos, no Parque Paranhos. “Tivemos todo o cuidado de escolher bem os materiais que estão nestes kits, porque queremos oferecer o melhor para cada um de nossos alunos. É um grande auxílio no desenvolvimento pedagógico e em breve também estaremos realizando a entrega dos uniformes escolares”, disse.



Além do estojo com lápis, borracha, tesoura e apontador, todos os kits contêm cadernos de matéria, caderno de desenho, agenda escolar, cola branca, lápis de cor e canetas hidrográficas coloridas. Para o pré-escolar e Educação Infantil o kit possui ainda cola colorida, massinha de modelar, pincel, cola de isopor, giz de cera, toalhinha e avental. Para os alunos do Ensino Fundamental foi acrescentado um caderno de caligrafia, e para turmas as turmas mais avançadas um kit com réguas, esquadros e transferidor foi adicionado, além de canetas azul, vermelha e preta.



“Após o momento que passamos na pandemia, cada conquista deve ser muito comemorada. Entregar esses kits a todos os alunos da nossa rede de ensino é muito gratificante, e muitas novidades ainda estão por vir esse ano. Tenho certeza que a rede municipal está se empenhando e a gente vai ter um ano de muito sucesso e aprendizagem”, concluiu a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Prefeitura de Magé entrega mais de 41 mil kits escolares para alunos da rede municipal. Divulgação/Prefeitura de Magé.