Governo do Estado inicia obras de reforma do 34° batalhão de Magé.Divulgação/Governo do Estado.

Publicado 19/04/2022 19:57

Magé - O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, iniciou as obras de recuperação do 34º Batalhão da Polícia Militar, em Magé. O secretário Max Lemos, ao lado do secretário da Polícia Militar, coronel Henrique Marinho, e o presidente da Empresa de Obras Públicas (Emop-RJ), André Braga, ressaltou a importância das obras, que garantirão mais qualidade no ambiente de trabalho dos policiais.

Para Lemos, o investimento em segurança tem sido uma prioridade do governador Cláudio Castro. Apenas para a reforma das 55 unidades da Polícia Militar em todo o estado estão sendo investidos R$ 126 milhões, em obras, em sua maioria, de recuperação de telhado, restauração de fachadas, pintura e melhoria nos alojamentos e refeitórios.

“O governador Cláudio Castro vem construindo, em parceria com a Assembléia Legislativa, um novo estado, não apenas na retomada da capacidade de investimento, mas reforçando áreas estratégicas para nosso Estado, como a segurança. Não apenas na Polícia Militar, mas também na Polícia Civil, onde recuperaremos todas as delegacias”, afirmou Max Lemos.