Ampliação ocorreu com a implantação de consultórios odontológicos nas USFs. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 19/04/2022 20:10

Magé - A saúde bucal de Magé está recebendo atenção especial desde o início da atual gestão, com a abertura de 18 consultórios odontológicos nas Unidades de Saúde da Família, além da reestruturação dos três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da cidade. O investimento da Secretaria Municipal de Saúde ampliou a cobertura dos serviços odontológicos em 95% e a meta é abrir mais dois consultórios até o final do primeiro semestre de 2022.

“A Saúde Bucal de Magé foi encontrada num verdadeiro caos quando assumimos a cidade em 2021. Eram salas odontológicas sem cadeiras, outras sem funcionar por falta de peças e algumas guardadas em péssimo estado de conservação. Atualmente, temos 18 USFs com dentista. Colocamos todas para funcionar porque estava tudo parado também por causa da pandemia. Algumas já tinham até perdido o credenciamento no Ministério da Saúde (MS)”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

A coordenadora da Saúde Bucal, Camila Rodrigues, destacou também a reestruturação dos CEOs. “Quando chegamos em 2021, só tínhamos funcionando os três centros, que no caso são destinados para procedimentos com especialistas. A população estava desassistida. Em pouco mais de 1 ano conseguimos ampliar a cobertura odontológica em 60%. Consertamos os equipamentos dos CEOs também e contratamos especialistas para que a unidade funcionasse conforme preconiza o MS”, detalha.

As novidades não param por aí. A Prefeitura pretende reabrir a Unidade de Saúde da Família do Leque Azul com dentista ainda este mês e, em breve, será a vez da UBS Guarani I, totalizando 20 unidades da Atenção Básica com o serviço.

“Nosso objetivo é reabrir todas as USFs que foram fechadas por gestões passadas e colocar um consultório em cada uma dessas unidades. Os mageenses estavam carentes dos serviços odontológicos, mas já mudamos essa realidade e vamos melhorar cada vez mais o atendimento da saúde bucal”, garante a secretária de Saúde, Larissa Storte.

Para receber o atendimento, o cidadão precisa procurar a USF mais perto de casa e solicitar o agendamento, com a identidade, cartão SUS e comprovante de residência. Confira a lista das unidades com odontologia: Pau Grande, Ilha, Maurimárcia, Partido, Nova Marília, Vila Serrana, Santa Dalila, Ypiranga, São Francisco, Saco, Barão de Iriri, Buraco da Onça, Piedade, Capela, Andorinhas, Cachoeirinha, Parque Paranhos e Parque Caçula.