Centro Integrado de Atendimento à Mulher Baixada se reúne em Magé. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 20/04/2022 18:00 | Atualizado 20/04/2022 19:14

Magé - Na última terça-feira (19), Magé recebeu a primeira Reunião de Fortalecimento de Rede da Baixada em 2022 do Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM Baixada. O encontro foi realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos com apoio da Prefeitura de Magé, na Cooperativa de Pau Grande, e recebeu autoridades municipais e personalidades importantes na luta contra a violência à mulher, sob o tema “Violência Institucional e a Questão da Revitimização”.

“Falar sobre a revitimização é aquela situação onde a mulher sofre a violência e muitas vezes não é entendida, não é acalentada. E essa revitimização, como vimos na palestra, não é só institucional, ou seja, além de acontecer em alguns equipamentos também pode ocorrer dentro da própria casa, quando a própria família não dá apoio a essa mulher. É conversando e divulgando que a gente vai conseguir dar um passo maior a cada vez”, explicou a subcoordenadora do CIAM Baixada, Niedja Barbalho.

A Reunião de Fortalecimento de Rede acontece de forma itinerante e tem o objetivo de aproximar os 13 municípios que integram o CIAM Baixada, reunindo equipamentos de combate e enfrentamento à violência contra a mulher, como órgãos públicos de Assistência Social, Educação e Saúde, o Poder Judiciário, delegacias, IML e sociedade civil através dos conselhos.

“Para a gente é uma honra sediar esse grande evento, tão importante, que divulga o CIAM que é uma rede de serviço onde as mulheres vítimas de violência são acolhidas e instruídas. Quero dizer que Magé está no caminho certo, inauguramos nosso Centro de Especializado de Atendimento à Mulher Mageense no ano passado e vamos continuar investindo nas políticas públicas voltadas às mulheres”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

Participaram da mesa de cerimônia o prefeito de Magé, Renato Cozzolino; a vice-prefeita, Jamille Cozzolino; a primeira-dama, Lara Torres; a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes; a coordenadora do CIAM Baixada, Sônia Lopes; a presidente do CEDIM, Edna Calheiros; a coordenadora de Políticas para Mulheres de Magé, Leliano Pinheiro; a delegada titular da DEAM Duque de Caxias, Dra. Fernanda Fernandes; a superintendente do Programa Empoderadas, Erica Paes; a promotora de justiça do Ministério Público, Dra. Carla Rodrigues de Castro; o coordenador regional de Polícia Científica da Baixada Fluminense, Dr. Angelo Silvares; e a capitãda Polícia Militar, Engdie Paquiela.

Também estiveram presentes as subsecretarias municipais de Magé, Fernanda Harb (Assistência Social e Direitos Humanos), Juliana Vasconcellos (Políticas Públicas Assistenciais) e Rita de Cássia Rodrigues (Educação e Cultura); a subsecretária de Assistência Social de Seropédica, Patrícia Gonçalves; o coordenador do Centro de Referência do Homem de Duque de Caxias, Paulo César da Conceição; e alunos do CIEP 441 Mané Garrincha.