Criminosos portavam alta quantidade de drogas no momento da abordagem policial. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 20/04/2022 20:07 | Atualizado 20/04/2022 20:07

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quarta-feira (21/04), dois homens suspeitos de praticar tráfico de drogas no bairro da Fonte, em Magé. Os suspeitos conhecidos como ‘VT’ e ‘Biel’ foram encontrados com 72 pinos de Cocaína de R$ 10,00; 23 tiras de Maconha de R$ 10,00; 25 tiras de Maconha de R$ 20,00 e dois rádios comunicadores da marca “Baofeng”.



De acordo com o 34° BPM, ao serem avistados, os criminosos efetuaram disparos com arma de fogo. Ninguém se feriu. A ocorrência foi encaminhada para Central de Flagrantes, onde o acusado foi autuado e preso por tráfico de Drogas.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.