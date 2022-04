Família foi resgatada, socorrida pelos Bombeiros e levada ao Hospital Municipal de Magé. - Divulgação.

Publicado 20/04/2022 19:49 | Atualizado 20/04/2022 19:50

Magé - Policiais do 34° BPM impediram um relâmpago de uma família na Rodovia BR-493, na manhã desta quarta-feira (20/04), na altura do Parque Iriri, em Magé. De acordo com os agentes, após ciência da ocorrência, eles cercaram o veículo durante a fuga pela BR-493, e os suspeitos se envolveram em acidente de trânsito com uma viatura da Guarda Municipal de Magé. Os suspeitos abandonaram o veículo, fugindo em direção à área de mata.

A família foi resgatada e socorrida pelos Bombeiros e levada ao Hospital Municipal de Magé. No local, foi encontrada uma arma de fogo que será apreendida pela equipe da PRF, a qual ficará a cargo da ocorrência do acidente de trânsito com vítima. As buscas pelos suspeitos foragidos continuam sendo realizadas.