Magé realiza festa do Dia do Trabalhador.Divulgação.

Publicado 25/04/2022 14:00 | Atualizado 25/04/2022 19:01

Magé - vai comemorar em grande estilo o Dia do Trabalhador, no próximo domingo (1º de maio). A Prefeitura realizará um megaevento coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, na Avenida Coronel João Valério, Centro. Na programação extensa, que contará com a participação de muitas outras Pastas da administração pública das 8h às 20h, diversos serviços e atrações culturais e de lazer.

Entre os serviços gratuitos à população, atendimentos de saúde física e mental, Procon, orientações aos microempreendedores sobre abertura de MEI, crédito da AgeRio e outras, Vale-social para pessoas com deficiência. Nas atrações culturais e de lazer: passeio ciclístico, apresentações de artistas locais, exposição de artesanato, capoeira, entre outras.

“Não poderíamos deixar passar em branco uma data comemorativa tão importante no calendário nacional. Nossa população é formada em sua maioria, como todos os municípios brasileiros, de uma massa trabalhadora que impulsiona o desenvolvimento socioeconômico de Magé. Oferecer um dia de serviços e lazer é reconhecer, valorizar e homenagear os nossos trabalhadores mageenses”, disse o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino.