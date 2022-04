Rua Principal de Bairro de Magé recebe recapeamento. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 22/04/2022 23:16

Magé - Os moradores da Rua D, principal que corta o bairro Parque Paranhos, vão ganhar em breve uma nova via com o trabalho de recapeamento que está sendo realizado pela Prefeitura de Magé através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o serviço já foi realizado em cerca de 200 metros de um total de 1,5 quilômetro de aplicação do asfalto novo. O trabalho deve ser concluído em duas semanas.

"Como não cabia mais fazer operação Tapa-Buraco devido ao piso muito deteriorado do local, determinei a realização do recapeamento, além da troca de caixas de ralo que estavam quebradas", disse o prefeito Renato Cozzolino informando ainda o trabalho será realizado da altura do número 400 até o PSF do bairro.

A satisfação dos moradores com as melhorias é a melhor possível.

"Antes, a gente tinha que ficar com a porta fechada com calor de 40 graus para a poeira não entrar em casa. Agora, graças a Deus, não vamos sofrer mais com isso”, disse o rodoviário Anselmo Soares, de 41 anos, e vive na rua desde que nasceu.

O pastor Geraldo Ramos, 57, também está aliviado com os gastos de manutenção do seu carro.

“Agora, com o reparo do asfalto, a expectativa é ótima. Antes, era horrível, muitos buracos, crianças caíam, os carros quebravam. Não só o meu, mas de outros moradores também. É muito bom ver o trabalho da Prefeitura para a nossa rua ficar melhor”, revelou Geraldo, também morador do local desde criança.