Publicado 25/04/2022 19:25

Magé - A Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher 18 vagas para sua Filial Fábrica da Estrela, em Magé, no Rio de Janeiro, com candidatos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio ou curso técnico equivalente.

De acordo com o edital, a oportunidade é para Jovem Aprendiz (18 vagas), com salário básico de R$ 661,09.

Estão aptos a participar, aqueles que: possuem nacionalidade brasileira ou são naturalizados; na data da contratação ter idade entre 14 e 22 anos; ter Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certidão de Nascimento Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física - CPF e Comprovante de Inscrição no PIS/Pasep; estar quite com a Justiça Eleitoral; além de outros critérios previstos no edital.

Para participar os interessados podem se inscrever por meio eletrônico, no período de 25 de abril de 2022 até 29 de abril do mesmo ano, pelo email [email protected] . Em anexo deve constar o currículo do candidato.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante análise curricular e entrevista. Os documentos apresentados serão comprovados pela DVRH/Imbel e pelo Senai.